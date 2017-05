Keine Liebe für die Möwe

Jeder kennt sie, jeder mag sie, kein Schwein versteht sie: Vögel. Entsprechend ächzen die Paletten in unseren Buchwarengroßgeschäften unter Erklärungsversuchen wie »Vögel: heimische Arten erkennen und bestimmen«, »Gartenvögel bestimmen leicht gemacht« und »Vögel zu Gast im Garten. Beobachten, bestimmen, schützen«. Das jüngst erschienene Buch »Kritik der Vögel. Klare Urteile über Kleiber, Adler, Spatz und Specht« von Jürgen und Thomas Roth mit Illustrationen von F. W. Bernstein erhebt den Anspruch, diesem »sinn- und zwecklosen Eifer des bloßen Anguckens und Katalogisierens von Vögeln entgegenzutreten«. Schonungsloser Anthropomorphismus tut not, wenn mehr gesagt werden soll, als dass a) das Rotkehlchen ein rotes Brustgefieder hat und b) alles ist, wie es ist. Was nun Bernstein anbelangt, ist das Urteil so einfach wie eindeutig: Stünde dieses Land in einem wie immer gearteten Verhältnis zur Vernunft, wären längst sämtliche Straßen und Plätze nach ihm benannt...