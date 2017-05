Überleben in der Natur

Es gibt Autoren, die beschreiben in ihren Büchern, wie man Wildschweine fängt: Man hebe eine Grube aus, decke diese mit Zweigen und Blättern ab und warte ab – und zwar in der Grube. Ich will mir das gar nicht ausmalen. Genausowenig wie Maden, Käfer oder Regenwürmer essen. Feuer anmachen ohne Streichhölzer oder Feuerzeug soll auch sehr schwer sein in der freien Natur. Wer das beherrscht, darf sich als Könner bezeichnen.

Kennen Sie die Monty-Python-Szene, in der urzeitliche Höhlenbewohner die Bemühungen eines Sippenmitgliedes verfolgen, das erfolglos einen Feuerstein schlägt? Dann sieht man von oben eine brennende Fackel die Szenerie erhellen. Alle finden das gut und nicken, jetzt lässt sich die Sache viel besser beobachten.

Wer noch nicht weiß, um was es hier geht, der besuche den nächsten Zeitschriftenladen. Dort erhält man etliche Magazine, die erläutern, wie man ohne Feuerzeug, Handy und Schaumstoff-acht-Zonen-M...