Geheimsache Schnöggersburg

Das Verwaltungsgericht Magdeburg hat am Donnerstag eine Klage gegen die Bundeswehrübungsstadt Schnöggersburg abgewiesen. Gebaut wird das millionenschwere Militärprojekt derzeit auf dem Truppenübungsplatz des Gefechtsübungszentrums (GÜZ) Altmark.

Geklagt hatte der Naturschutzbund (NABU). Das Bundesverteidigungsministerium hatte den Verband aus »Geheimhaltungs- und Sicherheitsgründen« nicht am Planungsverfahren beteiligt. Dagegen war er im September 2013 juristisch vorgegangen. In seiner Mitteilung berief sich das Gericht auf formelle Fehler. Der NABU hätte zwar das Recht gehabt, partiell beteiligt zu werden. Er habe aber die Frist knapp überschritten. So hätte er innerhalb eines Jahres nach Bekanntwerden des Plans klagen müssen, heißt es.

»Auf Grund vielfältiger Berichterstattung war es dem NABU möglich und zumutbar gewesen, frü...