Alle Jahre wieder

Die für Kultur, Erziehung und Wissenschaften zuständige Unterorganisation der Vereinten Nationen, UNESCO, hat sich wieder einmal den Zorn der israelischen Regierung zugezogen: Am Dienstag stimmte ihr Vorstand in Paris der alljährlichen Resolution zur Lage im »besetzten Palästina«, hauptsächlich in Jerusalem, zu. Nur eine Minderheit der 58 Ländervertreter, 22, votierte für den Entschließungsentwurf. Zehn Staaten ließen dagegen stimmen, darunter die EU-Mitglieder Deutschland, Griechenland, Großbritannien, Litauen und die Niederlande. Der größte Block, 23 Staaten, enthielt sich. Drei weitere flüchteten sich in die »Abwesenheit«. Am Freitag hat der engere UNESCO-Vorstand, das »Executive board«, über die Gültigkeit der Resolution zu entscheiden. Mit seiner Zustimmung wird allgemein gerechnet.

Die israelische Regierung wies erfreut darauf hin, dass das Abstimmungsergebnis sich gegenüber 2016 zu ihren Gunsten verschoben hat. Damals gab es 24 Stimmen für den Antra...