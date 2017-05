Und wer sagt wow?

Die dicksten Schlagzeilen auf den Sportseiten der Gazetten waren nach dem Wochenende den kickenden Schwerverdienern des FC Bayern München vorbehalten, die mit der fünften deutschen Fußballmeisterschaft in Serie »Historisches« geleistet hätten, wie überall zu lesen war. Dass am Sonntag mindestens ähnlich Großes an der Tischtennisplatte vollbracht wurde, fand, wenn überhaupt, nur in kleinen Meldungen in Randspalten Erwähnung. Von der breiteren Öffentlichkeit unbemerkt, feierten die Tischtennisfrauen des TTC Berlin Eastside in der großen Spielhalle des TSC-Sportkomplexes ihre vierte nationale Meisterschaft in Folge. Im Gegensatz zu den »Millionarios« von der Isar müssen sie sich damit übrigens nicht begnügen. Sie waren zu...