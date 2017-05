Aufwind für Alitalia

Alitalia soll weiter fliegen dürfen. Mit der Ernennung von drei Staatskommissaren zu außerordentlichen Verwaltern der vor der Pleite stehenden Fluggesellschaft hat die Regierung von Paolo Gentiloni in Rom am Dienstag abend in den Prozess eingegriffen. Um eine ab Mai drohende Zahlungsunfähigkeit zu verhindern, stellt Rom einen Übergangskredit in Höhe von 600 Millionen Euro zur Verfügung. Den Antrag zur kommissarischen Verwaltung des Unternehmens hatte das Management des 2009 privatisierten früheren Staatsunternehmens selbst gestellt.

Einfach dürfte das für die regierungsamtlichen Aufseher nicht werden. Mit diesem Schritt wird zunächst formell ein Insolvenzverfahren vermieden. Die Staatskommissare sollen jedoch prüfen, ob ein solches Verfahren einzuleiten ist. Die Frage ist dabei, ob die seit Jahren in einer Krise steckende Fluggesellschaft saniert werden kann oder das Unternehmen verkauft bzw. sogar einfach aufgelöst wird. Binnen 180 Tagen hat die kommissar...