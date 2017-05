Frühjahrsunruhe bei Amazon

Beim Onlineversandhändler Amazon wird weiter für die Aufnahme von Tarifverhandlungen und für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Am gestrigen Mittwoch rief die Vereinte Dienstleistungsge­werkschaft ver.di erneut zu Arbeitsniederlegungen auf. Bereits am Dienstag betei­ligten sich nach Angaben von ver.di insgesamt 1.830 Arbeiter an fünf Standorten an den Streiks. Aufgerufen waren diesmal Beschäftigte der Versandzentren in Leipzig, Bad Hersfeld, Koblenz, Rheinberg und Werne.

Allein am Standort Leipzig folgten 360 Versandarbeiter dem Streikaufruf von ver.di. »Die Stim­mung auf der Streikversammlung war richtig gut, von Früh­jahrsmüdigkeit keine Spur bei den Strei­kenden«...