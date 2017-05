Klage gegen Kennzeichenverbot

Im Anschluss an die Kundgebung am 1. Mai in Frankfurt am Main hat die Polizei ein Transparent mit der Aufschrift »Wir danken den kurdischen Verteidigungskräften YPG/YPJ für die Befreiung der Jesid*innen vom IS« beschlagnahmt. Die Beamten begründeten dies damit, dass die abgebildeten Embleme von YPG und YPJ auf »terrornahe Organisationen« zurückzuführen und somit als verfassungsfeindlich einzustufen seien. Der Arbeiterverein der ehemaligen Adlerwerke, LAGG e.V., der das Transparent mitgeführt hatte, will nun dagegen klagen. »Wir sehen darin eine unerträgliche Anbiederung an den türkischen Präsidenten, der dabei ist, die Türkei in ein faschistisches System zu verwandeln«, so der Vereinsvorsitzende Lothar Reininger am Mittwoch gegenüber junge Welt. »Wir wollen festgestellt haben, dass wir in unserem Demonstrationsrecht massiv behindert wurden.« Die Volks- und Frauenverteidigungskräfte YPG und YPJ seien die stärksten Teile der Syrischen Demokratischen Kräfte ...