Verbaler Scheidungskrieg

Brüssel bleibt beim »Brexit« auf Krawall gebürstet und beharrt auf den milliardenschweren Forderungen an Großbritannien. »Das ist keine Bestrafung«, sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Mittwoch in Brüssel – und verleugnete damit das Offensichtliche. Es gehe lediglich darum, »die Konten zu bereinigen«.

Das Vereinigte Königreich habe als EU-Mitglied Ausgaben zugestimmt, die es bezahlen müsse, sagte Barnier weiter. Dies gilt aus Sicht Brüssels auch für die Zeit nach dem Austrittsdatum im März 2019, weil der mehrjährige EU-Finanzrahmen bis Ende 2020 läuft. Schätzungen der Eurokraten bezifferten den Betrag bisher auf 40 bis 60 Milliarden Euro. Die Financial ...