Unten und oben

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Ende hüpften und tanzten Trainer Cristian Díaz und seine Mannen, als hätten sie gerade die Klub-WM gewonnen. Ganz so weit sind sie aber doch noch nicht beim Quilmes Atlético Club, Grund zum Feiern bestand beim »Cervecero« (Bierbrauer) allerdings: Gegen den starken Aufsteiger Talleres de Córdoba gab es am Samstag den ersten Dreier des Jahres.

Nachdem Quilmes, der Verein aus der Provinz Buenos Aires, bis in die jüngste Vergangenheit von Grondonisten und Kirchneristen gleichermaßen als makabres Spielzeug missbraucht worden war und sozusagen zu einem besinnlichen Hort der Megakorruption mit allem nur erdenklichen Pipapo degenerierte, befinden sich die Weiß-Blauen nun folgerichtig mitten im erbittert geführten Abstiegskampf der silberländischen Primera División, wo am Saisonende vier der 30 Teams den Gang in die Primera B Nacional, die zweite Liga, antreten. Diese Situation kennt der »Cervecero« bestens: Niemand stieg so oft...