Elendes Europa

Beim 32. »Dok.fest«, das heute in München eröffnet wird, stehen 157 Filme aus 45 Ländern auf dem Programm. An die 40.000 Zuschauer werden erwartet. Für Festivalchef Daniel Sponsel »war die Chance noch nie so greifbar, das wichtigste und größte Dokumentarfilmfestival Deutschlands zu werden«. Ohne politische Brisanz wäre dieser Anspruch kaum einzulösen, und so gibt es in der Reihe »Dok.euro.vison« über die Zukunft Europas zuweilen quälende Sozialreportagen wie »Ein griechischer Winter« (Regie: Ingeborg Jansen, Niederlande 2016). Eine Stunde lang ist hier zu erfahren, wie Kunden einer Heizölhandlung im nordgriechischen Thessaloniki über die Runden kommen. Der Ort ist klug gewählt. Wie in einem Brennglas lässt sich betrachten, wie die »Sparpolitik« diese Gesellschaft hat ausbluten lassen, bis tief in die Mittelklasse hinein. Nicht nur Rentner oder Arbeitslose haben kein Geld, ihre Rechnung zu begleichen, auch Exmanager und Anwälte ächzen angesichts schrumpfen...