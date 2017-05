Hesterberg, Drinda, Schroth

Heute ist sie vor allem als die Frau Ahavzi in Erinnerung, auf deren Katzen der kleine Muck achtgeben muss. Wer weiß schon noch, dass Trude Hesterberg ein Vierteljahrhundert vor dieser DEFA-Produktion drauf und dran war, die fesche Lola in »Der blaue Engel« zu spielen? Ihr damaliger Freund Heinrich Mann hatte sie ins Gespräch gebracht, Marlene Dietrich schnappte ihr die Rolle weg. Damals war die Hesterberg eine Größe am Theaterhimmel, leitete mit der »Wilden Bühne« das erste politisch-satirische Kabarett in Berlin. Gelegentlich hörte man sie auch im Radio mit Chansons, etwa dem vom »Leibregiment«, das Kurt Tucholsky für sie geschrieben hatte. Ihre größte Filmrolle war 1951 Fontanes Jenny Treibel im DEFA-Film »Corinna Schmidt«. Da lebte sie bereits in München, wo sie 1967 starb. Gestern war der 125. Geburtstag der unvergessen...