»Daten könnten in falsche Hände geraten«

Die Kassenärztliche Vereinigung, KV, in Bremen will Arztbriefe vermehrt elektronisch versenden. Wie will sie die Umstellung durchsetzen?

Um die Digitalisierung und Vernetzung des Gesundheitswesens zu beschleunigen, will die KV den elektronischen Versand gegenüber dem Postweg stärker fördern. Sie bietet deshalb Praxen, die den Arztbrief elektronisch versenden, einen Euro Prämie pro Brief an. Die Vergütung für einen Arztbrief auf Papier beträgt derzeit 55 Cent, das Porto kostet mindestens 70 Cent, der Arzt macht dabei also 15 Cent Miese. Die Arzthelferin muss obendrein für das Ausdrucken, Falten, in den Umschlag stecken und Versenden mehr Zeit aufwenden. Da ist klar, was für den Arzt ökonomischer ist. Ein hilfsbedürftiger Patient aber kann sich schwer dagegen wehren, wenn der Arzt sein Einverständnis verlangt.

Sie haben deswegen beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Beschwerde eingelegt. Was kritisieren Sie?

Die Freiheit, die Heraus...