Schikanen und Drohungen

Tausende von Bürgern der Stadt Odessa haben am Dienstag der Opfer des Pogroms vom 2. Mai 2014 im Gewerkschaftshaus gedacht. Die ersten Trauernden kamen schon in den frühen Morgenstunden auf den Platz vor dem bis heute leerstehenden Gebäude. Zum Nachmittag hin bildeten sich vor den Metalldetektoren, die die Polizei aufgestellt hatte, Schlangen von mehreren hundert Metern. Vorübergehend wurde der Platz wegen einer anonymen Bombendrohung geräumt. Diese erwies sich aber als falsch. Einige der Wartenden warfen der Polizei vor, den Einlass absichtlich zu verzögern, um zu verhindern, dass Bilder von der tatsächlichen Zahl der Trauernden in die Medien kämen. Einige Rechte beschimpften die auf Einlass Wartenden und versuchten, ihnen den Zugang zu versperren.

Zur Erinnerung: Am 2. Mai 2014 hatten Faschisten ein Protestcamp vor dem Gewerkschaftshaus in Odessa angegriffen. Die Attackierten flüchteten in das nahe Gebäude, das von den Rechten in Brand gesteckt wurde. Mi...