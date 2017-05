Gefährdeter Frieden

Bis zu 25 Menschenrechtsaktivisten sind seit Jahresbeginn in Kolumbien ermordet worden. Diese Zahl nannte am Mittwoch in Bogotá der Vertreter des UN-Menschenrechtskommissariats, Todd Howland. Zudem halte die Gewalt in den Gebieten an, in denen der Friedensvertrag zwischen der FARC-Guerilla und der Regierung umgesetzt wird. Dort starben Howland zufolge weitere 24 Menschen. Allein im April wurden Medienberichten zufolge sieben Menschen ermordet, weil sie in Beziehung zu den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC) standen.

Zunächst hatte am 16. April die Ermordung von Luis Alberto Ortíz Cabezas für Aufsehen gesorgt, da er das erste Mitglied der FARC war, das seit dem Inkrafttreten des im vergangenen Jahr unterzeichneten Friedensvertrages ermordet wurde. Am 25. April starb einem Bericht der alternativen Nachrichtenagentur Anncol zufolge der 35jährige José Yatacué »Jaider Villa«, der seit 18 Jahren in den Milizen der FARC gekämpft hatte. Ebenfalls umgebr...