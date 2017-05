Obdachlose sollen Hamburg verlassen

Gut zwei Monate vor dem G-20-Gipfel wird in Hamburg »aufgeräumt«. In einem Interview mit dem Straßenmagazin Hinz und Kunzt kündigte der Leiter des Bezirksamts Mitte, Falko Droßmann, harte Maßnahmen gegen Obdachlose an und empfahl ihnen allen Ernstes: »Geht für ein paar Wochen in eine andere Stadt oder meidet zumindest die Messe, die City – überhaupt das Kerngebiet.« Das zum Bezirk gehörende Messegelände ist Hauptveranstaltungsort des Gipfels, zu dem am 7. und 8. Juli die Regierungschefs der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie EU-Vertreter erwartet werden.

Offenbar will man den Staatschefs, den Mitarbeitern ihrer Delegationen und Tausenden im Juli anreisenden Journalisten den Anblick von Bettlern und in Grünanlagen zeltenden Obdachlosen ersparen. Droßmann begründete seine Empfehlung in der am vergangenen Wochenende erschienenen neuen Ausgabe von Hinz und Kunzt mit zu erwartenden Unannehmlichkeiten. Bei Kontrollen könne es zu Pl...