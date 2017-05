»Gerecht geht anders«

Exemplarisch dokumentiert junge Welt Auszüge aus Redebeiträgen anlässlich der Demonstrationen zum »Tag der Arbeit«. DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach forderte während der Kundgebung am Montag in Salzgitter einen Kurswechsel in der Rentenpolitik und das Ende sachgrundloser Befristungen in Arbeitsverträgen:

»Das Rentenniveau darf nicht noch weiter in den Keller gehen. Wer jahrzehntelang geschuftet und in die Rentenkasse eingezahlt hat, muss dann auch eine Rente bekommen, die ein Leben in Würde möglich macht«, sagte Buntenbach. In der Rentenpolitik müssten viele Stellschrauben bewegt werden, absolutes Muss sei aber der Schutz vor sozialem Abstieg und Altersarmut. »Der Kern der Alterssicherung ist die gesetzliche Rentenversicherung, sie bietet immer noch die beste Rendite.« Die private Vorsorge habe dagegen alle Erwartungen enttäuscht und müsse ausschließlich von den Versicherten geschultert werden. »Die Arbeitgeber lehnen sich zurück und schauen zu, wi...