Alles, was ihr seht

Kraft schöpfen, wenn man nicht weiß, woher? Ein wegweisender Begriff für Ausgelaugte ist »Empowerment«. Raul Zelik verwendet ihn im Titel seines Features »Veränderung durch Empowerment oder die Selbstorganisierung der Abgehängten« (DLF 2017; Ursendung Di., 19.15 Uhr, DLF). Ein weiterer Anglizismus, den man des öfteren zu hören bekommt, ist »Bootcamp«. Ursprünglich steht er für brutale Umerziehungslager in den USA. Die wörtliche Übersetzung wäre »Stiefellager«, wahrscheinlich, weil man als internierte Person das feste Schuhwerk der Aufseher im Gesicht und am Hintern zu spüren bekommt. Ob Mithu Sanyal so etwas im Sinn hat? Jedenfalls hat sie sich des Begriffs bei der Betitelung ihres Features »Gute Liebhaber werden keine Attentäter: Willkommen im Bootcamp sexueller Aktivismus« (SWR 2016; Mi., 0 Uhr, DKultur) bedient.

Auf den Klang verschiedener Sprachen lauscht Antje Vowinckel im Hörspiel »Melody minus one. Eine Jagd« (Autorenproduktion 2016; Ursendung Mi.,...