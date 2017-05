Kuckucksei im Bourgeoisnest

Heute vor 80 Jahren wurde die Schriftstellerin Gisela Elsner in Nürnberg als Tochter des Siemens-Direktors Richard Elsner geboren. Nach dem Studium der Philosophie, Germanistik und Theaterwissenschaften in Wien lebte sie als freie Autorin in Rom, London, Paris, Hamburg, New York und in München. Sie veröffentlichte insgesamt acht Romane, etliche Aufsätze, eine Reihe von Erzählungen und Radiohörspielen sowie ein Opernlibretto. Für ihren ersten Roman »Die Riesenzwerge« (1964) erhielt sie den renommierten Prix Formentor. Ihre Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und erschienen auch in der Sowjetunion und der DDR. Ab Ende der 1950er Jahre nahm Elsner an Treffen der »Gruppe 47« teil. 1962 wurde sie Mitglied der »Dortmunder Gruppe 61«, die sich mit der literarischen Verarbeitung der Arbeitswelt beschäftigte. 1977 trat Elsner der Deutschen Kommunistischen Partei bei, der sie bis zu ihrem Freitod am 13. Mai 1992 – mit einer bemerkenswerten Unterbrechung ...