Ich, Faust, ein ewiger Wille

Mehr als 90 Jahre nach der Uraufführung in der Dresdner Semperoper anno 1925 ist Ferruccio Busonis Musikdrama »Doktor Faust« dorthin zurückgekehrt. Busonis Vorlage war das Puppenspiel nach Christopher Marlowe, das schon den jungen Goethe angeregt hatte (»summet gar vieltönig in mir wieder«, »Dichtung und Wahrheit«). Der italienisch-deutsche Tonkünstler, Pianist von Weltruf und Verfasser des progressiven »Entwurfs einer neuen Ästhetik der Tonkunst« (1907) war ein großer Erneuerer seiner Zeit. Brechts Theorie vom epischen Bühnenwerk vorwegnehmend, schwebte ihm ein antiillusionistisches Theater vor, und er plädierte für eine Oper der »offenen Form, in der die Musik absolut und eigenständig existiert«.

Das Puppenspiel um den zauberkundigen Magister Faust bot eine entsprechend lockere Rahmenstruktur, innerhalb derer Busoni die Stationen der Oper frei gestalten konnte. Er schrieb auch den Text, konnte das Werk aber nicht mehr vollenden. Die Uraufführung stützte ...