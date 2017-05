Angstreaktion, Angstproduktion

Die Journalistin Carola Stern wurde nach einer Japanreise psychisch krank und kam in eine psychiatrische Klinik. In ihrer Autobiographie »Doppelleben« (2001) erwähnt sie, dass eines Tages »eine kräftige dunkelhaarige Frau in unseren Krankensaal getragen wurde, weil ihr die Beine, wie gelähmt, immer dann versagten, wenn eine Aufforderung vom Arbeitsamt kam.« Solche Reaktionen auf einen als unerträglich empfundenen Druck einer überwältigenden äußeren Macht kennt die Psychiatriegeschichte en masse, wenn sie sich auch anfangs vor allem bemühte, diese Effekte, z. B. bei Frontsoldaten, als Simulationen zu entlarven. Ähnliche Effekte können aber auch eine gänzlich andere Ursache haben, nämlich Liebe und Empathie. Die mobile Tierärztin und -psychologin Ulrike Werner hat in ihrem Buch »Sorgenkätzchen« (2017) ein Dutzend Fälle geschildert, in denen Tiere die Leiden oder Macken von Menschen übernahmen, mit denen sie eng zusammenlebten. Meist handelt es sich dabei um...