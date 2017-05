Aggression aus Ankara

»Ihr seht selbst, wieviel sie zerstört haben, was sie angerichtet haben«, sagt ein junger Mann namens Hadschi im Dorf Cetele an der syrisch-türkischen Grenze. »Sie haben an fünf Punkten angegriffen. Hier, in Mekrama, in Ferama, in Scherik, in Arad. Wir haben die Angriffe entsprechend beantwortet und zwei ihrer Panzer unter Beschuss genommen. Wir haben drei von ihnen verletzt, zwei von ihnen getötet.« Hadschi ist Soldat der Volksverteidigungseinheiten (YPG), der Milizen der kurdischen Selbstverwaltung in Nordsyrien (Rojava).

Die Attacke, von der der YPG-Kämpfer spricht, fand am Nachmittag des 26. April in der Umgebung der Kleinstadt Darbasija statt. Sie ist eine von vielen: Nachdem bereits einen Tag zuvor die türkische Luftwaffe das Hauptquartier der YPG in Kara Schok (kurdisch: Karacok) bombardiert und dabei 20 Menschen im Schlaf getötet hatte, begann eine Welle von Provokationen an verschiedene Grenzorten: In Radscho und Sije, bei Tell Abjad (Gire Sipi) u...