Rüsten für den Krieg

Die »Vorläufigen konzeptionellen Vorgaben für das künftige Fähigkeitsprofil der Bundeswehr«, die vor einigen Tagen in Teilen bekanntwurden, sehen eine ganze Reihe von Maßnahmen zum Umbau und zur Hochrüstung der Truppe vor. Vor besonders massiven Umbrüchen steht demnach das Heer. Es soll in Zukunft statt der bisherigen sieben über acht bis zehn Brigaden in drei Divisionen verfügen; eine erste Division soll spätestens 2026 voll ausgestattet und einsatzfähig sein. Die große Frage ist, wo das notwendige Personal aufgetrieben werden soll. Aktuelle Statistiken zeigen, dass die Zahl der Bundeswehr-Soldaten seit Mai vergangenen Jahres, als Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die Aufstockung der Truppe ankündigte, noch fast gar nicht gestiegen ist: Töten und getötet werden – das ist eben immer noch kein Traumberuf. Die »Vorläufi...