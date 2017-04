Verneinung aus Liebe

Die achtziger Jahre sind nicht totzukriegen. Dramatisch dräuender Chorgesang, elektronisches Brodeln und Murmeln, dazu die Zeilen: »Komm, wir lassen uns erschießen / An der Mauer Hand in Hand / Komm, wir lassen uns erschießen / Mit dem Rücken an der Wand // Langeweile killt nur langsam / Du wirst seh’n, es tut uns gut / Mir ist heute so gewaltsam / Mir ist nach Schüssen heut’ zumut’.« Richtig, das sind Ideal von ihrer 1981er LP »Der Ernst des Lebens«. Aber was ist aus ihrem Lied vom Liebestod an der Berliner Sektorengrenze geworden? Ideal sangen »mit dem Kopf an der Wand«, die Verschiebung ist interessant. Und wo sich die Band um Annette Humpe verzweifelt beschwingt und traurig rotzig gab, gerät die Version, von der hier die Rede ist, zu einer dunklen Einladung. Man möchte ihr Folge leisten. Ausgesprochen wird sie von Machine de Beauvoir, einem Dresdener Quartett, das schon mal einen guten Namen an seiner Seite hat.

Machine de Beauvoir sind: die Schauspiel...