Mit dem Klappmesser in der Wunde

Die USA unter Trump? Ein »Civil War«. So heißt das erste Lied des neuen Body-Count-Albums »Bloodlust«. Ja, die gibt es immer noch. Oder schon wieder. Wie die politischen Katastrophen im Zeichen der neuen US-Administration. »Racism is high, the Country’s divided, you know the fuck why … / I’m feeling the tension don’t tell me you don’t / These fools will us all get killed, Don’t tell me they won’t.« Rapper Ice-T gibt eine Erklärung zur Lage ab, wütend und schonunglos. Das sind auch die Attribute, die Trump für sich in Anspruch nimmt, allerdings auf der anderen politischen Seite.

Unter seinem Vorgänger Barack Obama wuchs der Rassismus. Exemplarisch waren die Unruhen in Ferguson/Missouri. Am 9. August 2014 erschoss der weiße Polizist Darren Wilson den 18jährigen Afroamerikaner Michael Brown. Brown soll Wilson zuvor attackiert haben, war aber unbewaffnet. Dieser Vorfall von Polizeigewalt sorgte für Aufstände in Ferguson: Gegen die Polizei, aber auch gegen eine...