Das Mädchen auf dem Schuttberg

In Christine Nöstlingers autobiographischem Roman »Maikäfer, flieg!« gibt es diese Szene, in der die neunjährige Ich-Erzählerin ihre Neugier und ihren Wagemut fast mit dem Leben bezahlt. Sie klettert auf einen Wiener Trümmerberg, um zu schauen, wo ihr Freund, der sowjetische Soldat Cohn, ist. Plötzlich gerät der Haufen unter ihr ins Rutschen, sie wird in einen Strudel aus Schutt gezogen. In letzter Sekunde zieht Cohn sie raus.

In Mirjam Ungers Verfilmung des Buches kommt gerade diese Szene nicht vor, die so eindrücklich die Bedrohung zeigt, die der Krieg noch über sein Ende hinaus vor allem für die Kinder bedeutete, deren Spielplätze die vom Hitlerreich hinterlassenen Ruinen waren. Statt dessen beginnt der Film mit Explosionen, die die Wohnung von Christines Familie in Staub verwandeln. Auch hier erklimmt das Kind einen Schuttberg. Oben findet es einen Karton mit Christbaumkugeln, durchsichtig und unversehrt. Im Film wird das Mädchen sie immer wieder betra...