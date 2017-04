Caterpillar muss zahlen

Eigentlich will der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar (Cat) mit der Vernichtung von 2.200 Arbeitsplätzen in Belgien Kosten reduzieren. Doch zunächst muss das Unternehmen dafür tief in die Tasche greifen: Umgerechnet 615 Millionen Euro wird die für den Sommer geplante Schließung des großen Werks in Gosselies bei Charleroi unter dem Strich kosten. Den Betrag hat CAT im ersten Quartalsbericht für 2017 ausgewiesen, wie belgische Medien berichten.

Erheblichen Verlust macht der Konzern aus Illinois zum Beispiel beim Verkauf des Grundstücks und der Hallen. Er übergibt das Gelände für den symbolischen Preis von einem Euro an die Region Wallonie, wie die Nachrichtenagentur Belga Ende März meldete. Der Marktwert der Liegenschaft soll rund 140 Millionen Euro betragen, die wallonische Regierung glaubt sogar, 500 Millionen Euro erlösen zu können.

Dem gingen offenbar harte Verhandlungen voraus. Man habe »alle vorhandenen juristischen Instrumente...