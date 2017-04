Lebensraumschützer des Tages: Dietrich Mateschitz

Nein, »Red Bull« ist keine Killerbrause, nur so etwas Ähnliches: Ekelhaft süßes Zeug, mit dem sich seit 30 Jahren Millionen vorwiegend junge Menschen in den Zustand versetzen, der als »Partystimmung« gilt. Einer der Erfinder und Vermarkter des Gesöffs ist der Österreicher Dietrich Mateschitz. Er gilt in seiner Heimat als Leistungsträger, besitzt nach Forbes-Schätzung etwa 12,6 Milliarden Euro sowie Fußballvereine, Eishockeyklubs, eine Insel in der Südsee und anderes Spielzeug. Der 72jährige weiß, was er verkaufsfördernd (mehr als sechs Milliarden Dosen »Red Bull« 2016, erstmals sechs Milliar...