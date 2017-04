Stagnationsprognose

Aufwärts geht’s, lautet der Tenor der Bundesregierung und ihrer Forschungsinstitute. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verkündete am Donnerstag: »Der Arbeitsmarkt ist aufnahmefähig, und zugleich sinken die Entlassungen.« Die Zahl der Beschäftigten werde weiter steigen. Vor allem in Dienstleistungsberufen würden viele Mitarbeiter gesucht und eingestellt. Die Konjunktur laufe rund, so Weber.

Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hatte bei der Vorstellung der Frühjahrsprognose der Bundesregierung am Mittwoch bereits einen »Beschäftigungsrekord« ausgerufen. 44,4 Millionen Menschen sollen 2018 einen Job haben. Das Bruttoinlandsprodukt soll in diesem Jahr um 1,5 Prozent und 2018 um 1,6 Prozent zunehmen. »Die deutsche Wirtschaft wächst solide und bleibt auf Wachstumskurs – trotz eines globalen Umfelds, das sich durch Unwägbarkeiten auszeichnet«, fasst Zypries ihre Einschätzung zusammen. Lohnsteigerungen – Zypries nannte au...