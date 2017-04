Fasse dich kurz

Ein ikonischer Archiv-Schnipsel, den der Regisseur Jim Jarmusch für »Gimme danger« ausgewählt hat, zeigt die Stooges im Sommer 1970. Ihr Sänger Iggy Pop zeigt zur Jeans seinen durchtrainierten, freien Oberkörper und trägt ein Hundehalsband. Beim Cincinnati Pop Festival jagt er von einer Seite der Bühne zur anderen. Nach zwei Schritten kommt er in Stimmung, die Deckenhöhe auszumessen und hebt ab. In der Luft findet er genug Zeit, um die Beine erst nach hinten und dann zur Seite zu werfen. Er bockt wie ein Pferd bei einem Rodeo. Und gleichzeitig wie ein Kind auf einem Spielplatz, das sich vor Freude kaum entscheiden kann, ob es zuerst zur Schaukel oder zur Rutsche stürmen möchte. Bevor er wieder auf seinen Füßen landet, beschließt Pop, dass er mehr Platz braucht, weshalb er in die Menge taucht, die sich vor der Bühne drängelt.

Sie begräbt ihn unter sich, bis Pop zunächst nicht mehr zu sehen, sondern nur noch zu hören ist: »I feel alright! I feel alright!« Wä...