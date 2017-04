Kriegsmanöver einstellen!

Inge Höger, abrüstungspolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Bundestag, teilte am Mittwoch anlässlich der militärischen Eskalation in Korea mit:

Beinahe 70 Jahre nach dem Ausbruch des Koreakrieges befindet sich die Koreanische Halbinsel heute wieder in akuter Kriegsgefahr. (…) Es gibt keine Rechtfertigung für das Atomwaffenprogramm und die Raketentest des Nordens. Wer jedoch nur die Entwicklungen im Norden thematisiert, der ignoriert wesentliche Aspekte der Konfliktdynamik. Die USA simulieren in jährlichen Militärmanövern in Südkorea die Invasion des Nordens einschließlich eines präemptiven Atomwaffenangriffs auf Nordkorea. Vor einem Jahr bot Nordkorea Friedensverhandlungen an und China schlug noch im letzten Monat vor, dass die USA auf diese Kriegsmanöver verzichten, im Gegenzug würde Nordkorea seine Atomwaffentests einstellen. All diese diplomatischen Vorstöße blieben unbeantwortet. Statt dessen trieben die USA seit 2016 die Stationierung de...