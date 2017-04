Persilscheinausstellerin des Tages: Ivanka Trump

»Grab them by the pussy« war gestern: US-Präsident Donald Trump, einst für Sprüche wie diesen bekannt, bekam in Sachen Sexismus einen Persilschein von seiner Tochter, einer Modeunternehmerin, die neuerdings als Beraterin im Weißen Haus angestellt ist. Wenige Wochen, nachdem sich ihr Papa mit dem Angriff auf einen syrischen Militärflughafen in die Herzen des deutschen Establishments gebombt hat, durfte Ivanka Trump in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über Feminismus schnacken. Im Rahmen des zweitägigen »W20-Frauengipfels« nahm sie am Dienstag in Berlin an einer Podiumsdiskussion zum Thema Frauenförd...