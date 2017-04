Buch, Rose und Unabhängigkeit

Die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien beharrt darauf, in einem Referendum über eine Abspaltung der Re­gion von Spanien zu entscheiden. Während sich die Generalitat in Barcelona noch immer darum bemüht, durch Verhandlungen eine Einigung mit der Zentralregierung zu erreichen, kommt dazu aus Madrid nach wie vor ein kategorisches »Nein«. Den Druck auf die Administration von Ministerpräsident Mariano Rajoy soll nun eine Unterschriftenkampagne erhöhen, die noch bis zum 1. Mai läuft. So nutzten 5.000 Freiwillige die Diada de Sant Jordi am 23. April dafür, Unterstützungserklärungen für die Durchführung eines rechtlich verbindlichen Volksentscheids zu sammeln.

Sant Jordi, der Feiertag des heiligen Georg, wird in Katalonien als Fest der Kultur begangen. Traditionell schenken sich Paare an diesem Tag ein Buch und eine Rose. Während sich am vergangenen Sonntag also bereits in den frühen Morgenstunden die Straßen füllten und der Duft nach Rosen den sonst üblichen S...