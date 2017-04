»Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr«

Im Prozess gegen die »Gruppe Freital« hat sich am Mittwoch der Angeklagte Patrick Festing vor dem Oberlandesgericht Dresden zu den Tatvorwürfen eingelassen. Das teilte Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann dieser Zeitung mit. Der Angeklagte hatte demnach seine Aussage nur schriftlich vorgelegt. Nach einem Bericht von Spiegel online war der Inhalt ein umfassendes Geständnis des mutmaßlichen Rädelsführers: Patrick F. habe seine Beteiligung an allen fünf zur Anklage gebrachten Anschlägen eingeräumt. Ein Sprengstoffattentat auf eine Wohnung Asylsuchender im September 2015 habe er allein begangen. Sein Motiv für die vorgeblich spontane Tat sei Ärger über angebliche Drogengeschäfte der Bewohner gewesen. In der Anklage war die Bundesanwaltschaft von einem nicht identifizierten Mittäter ausgegangen.

