Ukraine-AKW auf Vollast

In der Ukraine wächst die Abhängigkeit des Landes vom Atomstrom. Wie Präsident Petro Poroschenko vor einigen Tagen als Erfolgsmeldung mitteilte, liefern die 15 Reaktoren des Landes inzwischen nicht mehr 45, sondern knapp 60 Prozent des verbrauchten Stroms. Dabei mehren sich offenbar die Störfälle.

So produzierte das AKW »Südukraine« im Bezirk Mykolajiw mit seinen drei Reaktoren 2016 überhaupt keinen Strom. Einer der Meiler wurde planmäßig überholt, zwei andere mussten wegen verschiedener Störfälle außerplanmäßig heruntergefahren werden. Hinzu kommt die Havarie in einem der sechs Blöcke des AKW Saporischschja am vergangenen Donnerstag. Es war bereits die vierte seit Anfang 2017. Im letzten Jahr gab es in den AKWs insgesamt elf Störfälle, 2015 acht, 2014 sechs und 2013 keinen einzigen. Die Kurve der Anfälligkeit der Meiler führt also steil nach oben. Wenn man dies zusammennimmt – den ständigen Ausfall eines Teils der nuklearen Kapazität und gleichzeitig die ...