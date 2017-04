Die Kommunistische Plattform in der Partei Die Linke wird zum Bundesparteitag in Hannover im Juli einen Antrag mit dem Titel »Bundeswehr raus aus Litauen!« einbringen. Darin heißt es unter anderem:

Der Parteitag möge beschließen: Bundeswehr raus aus Litauen! Anfang des Jahres wurden die ersten Bundeswehr-Soldaten im Rahmen der massiven Aufrüstung der NATO nach Litauen verlegt. Sie landeten am 24. Januar 2017 in der Hauptstadt Vilnius. Deutsche Panzer stehen wieder an Russlands Grenzen. Das zeugt von unerhörter Geschichtsvergessenheit. Wir verlangen von der deutschen Bundesregierung, den Einsatz der Bundeswehr in Litauen umgehend zu beenden.

Begründung: Deutsche Soldaten stehen wieder an Russlands Grenzen, als habe es den 22. Juni 1941 nicht gegeben, nicht die 27 Millionen toter Sowjetbürger, nicht die verbrannte sowjetische Erde, nicht die mehr als 600 niedergemachten Dörfer Belorusslands, nicht die Million Verhungerter während der Blockade Leningrads, nich...