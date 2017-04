Ein wenig mehr bauen

In der Hauptstadt fehlt bezahlbarer Wohnraum. Der Berliner Senat will damit aufhören, landeseigene Immobilien nur noch an meistbietende Investoren zu verkaufen, erklärten Vertreter der zur öffentlichen Hand gehörenden Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) am Dienstag.

Margaretha Sudhof, Staatssekretärin der Senatsverwaltung für Finanzen und Aufsichtsratsvorsitzende der BIM, erklärte, von den rund 890 Quadratkilometern in Berlin seien etwa 400 Quadratkilometer in Landesbesitz. Die Gesellschaft sei dabei zu überprüfen, wie viele Grundstücke bebauungsfähig seien. Ein Drittel des Bodens sei bisher begutachtet worden, dies seien rund 2.000 Grundstücke. Sie habe aber »keinen Überblick über den genauen Bestand«, sagte Sudhof. Besonders Flüchtlinge seien auf sozialen Wohnraum angewiesen. Mehr als 12.000 von ihnen seien in der Hauptstadt immer noch prekär untergebracht.

Seit 2012 habe die BIM 1,6 Millionen Quadratmeter an Wohnungsbaugesellschaften und -genossensc...