Die »Troika« kommt zurück

Am heutigen Dienstag sollen sich Vertreter der »Troika« wieder auf den Weg nach Athen machen, teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit. Mitarbeiter des »Euro-Rettungsschirms« (ESM), der Europäischen Zentralbank (EZB) und der EU-Kommission werden in Griechenland erwartet. Sie sollen überprüfen, ob die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras Kürzungsvorgaben erfüllt hat, die die Voraussetzung für weitere Kredite bilden.

Hierbei scheint Athen mehr gespart zu haben als verlangt. 2016 habe das Land nach vorläufigen Zahlen des europäischen Statistikamts Eurostat einen Primärüberschuss von 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreicht, sagte Kommissionssprecher Margaritis Schinas. Gemeint ist damit der Haushaltsüberschuss ohne die Kosten und Einnahmen aus Krediten und Zinsen. Der Wert liege deutlich über den Zielvorgaben der Gläubi...