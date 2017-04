Keine Ruhe für Trump

Eine breite Koalition aus Umweltschutzverbänden mobilisiert für Samstag, den 100. Tag der US-Präsidentschaft von Donald Trump, zu einem zentralen »People’s Climate March« in Washington. Auch am 1. Mai, der in den USA kein Feiertag ist, stehen Proteste vor allem von Immigrantengruppen an. In Kalifornien und anderen Bundesstaaten gibt es auch Streikaufrufe von Gewerkschaftsgliederungen, die gegen Trumps Abschiebe- und Abschottungspolitik protestieren wollen.

Die Proteste gegen die Administration des Republikaners gehen also auch nach den »Märschen für die Wissenschaft« weiter, die am Wochenende in den USA und vielen anderen Ländern eine auf Fakten basierende Politik verlangt hatten. In rund 600 Städten auf allen Kontinenten war es zu Protesten gekommen – sogar in der Antarktis, wo Wissenschaftler ihren Unmut über die Ignoranz und Untätigkeit der Regierenden dokumentierten.

Überall in den Vereinigten Staaten gingen am Samstag Hunderttausende in unzähligen Prot...