Rechte Piraten in linken Gewässern

Es gehört nicht nur zum politischen Alltagsgeschäft radikal rechter Parteien wie der »Alternative für Deutschland« vorzugeben, die Interessen der »kleinen Leute« zu vertreten. Ähnliches praktiziert Donald Trump. Aber auch Barack Obama hatte einst mit »Yes, we can!« Hoffnungen der benachteiligten Mehrheiten in den USA auf eine soziale Wende geweckt, die keineswegs eintrat. Der im 35. Jahr eingekerkerte Bürgerrechtler Mumia Abu-Jamal sagte in seiner Grußbotschaft auf der XXII. Rosa Luxemburg Konferenz der jungen Welt, dass auch die mit linken Diskursen aufgetretenen Sozialdemokraten Anthony Blair und François Hollande nichts anderes als Interessenpolitik für Banken und Konzerne betrieben. Für die ideologische Kampftaktik verschiedener politischer Gruppierungen, Interessenüberschneidungen mit links orientierten Wählern vorzugaukeln, hat das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung in seinen Publikationen den markanten Terminus der »Diskurspirateri...