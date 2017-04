Re: Kreuz gegen Minarett

Kulturkampf in Erfurt

Die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde will in Erfurt-Marbach eine Moschee bauen, mit Kuppel und Minarett. Es wäre die erste eigens zu diesem Zweck errichtete in Thüringen. »Bürgerinitiativen« aus Marbach fordern deshalb eine Bürgerbeteiligung, die Stimmung ist gereizt. Unbekannte stellten Holzkreuze neben dem Baugelände auf, die Polizei ermittelt. Politische Unterstützung erhalten die Protestierenden von der AfD im Thüringer Landtag.

Arte, 19.45

I Am Not Your Negro

1979 kündigt der afroamerikanische Autor James Baldwin in einem Brief an seinen Literaturagenten an, dass er sich nun an ein unverzichtbares Werk mache: die Geschichte vom Leben und gewaltsamen ...