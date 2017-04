Beihilfe aus Berlin

In Venezuela ist am späten Donnerstag abend (Ortszeit) ein Kinderkrankenhaus attackiert worden. Wie die Außenministerin des südamerikanischen Landes, Delcy Rodríguez, in der Nacht zum Freitag informierte, hätten »von der Opposition angeheuerte bewaffnete Banden« die Klinik angegriffen und in Brand gesetzt. Zu dem Zeitpunkt hätten sich 54 Kinder in dem Gebäude befunden. Die Kleinen wurden mit Rettungswagen evakuiert. In der Umgebung war es zuvor zu Auseinandersetzungen zwischen militanten Oppositionellen und Sicherheitskräften gekommen, berichtete die Tageszeitung Últimas Noticias. Vermummte hatten Barrikaden errichtet und Polizisten mit Brandsätzen angegriffen.

»Die kleine Gruppe von Regierungen, die öffentlich ihre Unterstützung für die venezolanische Opposition erklärt hat, hat diesen extremen Vandalismus und die Gewalt befördert«, kritisierte Rodríguez. Sie spielte auf ein Kommuniqué an, das am Donnerstag von neun lateinamerikanischen Regierungen – daru...