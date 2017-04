Präventive Konterrevolution

Das erste Kapitel des bislang unübersetzten Romans »Countdown« von Pandelis Prevelakis trägt einen wunderbaren und für den Verfasser ungewohnt ironischen Titel: »Von der heilsamen Kraft eines Staatsstreichs«. Es beginnt mit dem Erwachen eines durch und durch bürgerlichen Professors für Geschichte an der Athener Universität. Totenstille liegt über der Stadt, die Morgenzeitung ist nicht ausgeliefert, die Haushälterin nicht zur Arbeit erschienen: »Es bestand kein Zweifel, etwas hatte den Rhythmus der Welt gestört! Er drückte den Knopf am Radio – ebenfalls stumm. Ein unregelmäßiges Brummen zeigte zumindest an, dass der Sender nicht tot war, nur strahlte er nichts aus. Wieder ging er ans Fenster, suchte den Horizont des Viertels ab. Nirgends eine Menschenseele. Er lief zum Telefon, die Verbindung war unterbrochen. Alexandros erschauderte. Er nahm den Hörer der Sprechanlage ab, um den Portier zu fragen, doch in diesem Augenblick begann das Radio aus dem Schlafz...