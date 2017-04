Gute Nachricht

Wenn es darauf ankommt, rückt Venezuelas Linke zusammen. Trotz aller Querelen und trotz der auch im chavistischen Lager weitverbreiteten Unzufriedenheit mit der Arbeit der Regierung versammelten sich am Mittwoch Hunderttausende in Caracas und anderen Städten, um den bolivarischen Prozess gegen die rechte Opposition zu verteidigen. Durch ihre Präsenz versperrten sie den Regierungsgegnern den Weg in das Stadtzentrum und damit die Möglichkeit, den Präsidentenpalast anzugreifen.

Die Warnungen vor einem Putschversuch der Rechten ist kein Hirngespinst, auch wenn man sie nach unzähligen Wiederholungen kaum noch hören mag. Doch die Erinnerung ist noch wach: Im April 2002 wurde eine Großdemonstration der Opposition in unmittelbarer Nähe zum Regierungssitz ausgenutzt, um einen Putsch gegen Hugo Chávez anzuzetteln – der nach zwei Tagen unter dem Druck der Volksbewegung und der verfassungstreuen Teile des Militärs zusammen...