Zuma stürzen?

Es war ein Einwurf aus dem Publikum, der Jeremy Cronin und Tony Ehrenreich ein ebenso gequältes wie vielsagendes Schmunzeln entlockte. Eine kaputte Beziehung lebe häufig von der Hoffnung des Opfers, dass der Partner sich irgendwann ändern werde, erklärte der Gast am Mittwoch abend während einer Podiumsveranstaltung zur Lage der südafrikanischen Regierungspartei African National Congress (ANC) in Kapstadt. Und dann fragte der Mann die Repräsentanten der Bündnispartner des ANC in der Regierungsallianz direkt: »Fühlen Sie sich wie solch ein Partner in einer zerstörten Beziehung?«

Wie belastet das Verhältnis ist, dazu hatten der stellvertretende Generalsekretär der South African Communist Party (SACP), Cronin, und der einflussreiche Regionalsekretär des Gewerkschaftsbunds COSATU in der Provinz Western Cape, Ehrenreich, allerdings schon zuvor kein Blatt vor den Mund genommen. Beide kritisierten, ebenso wie der Sprecher der linken Oppositionspartei Economic Free...