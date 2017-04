Alle gegen Schäuble

In Washington trifft sich zweimal im Jahr die internationale Finanzlobby. Beim ersten diesjährigen Meeting will Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) auch für eines der wichtigsten Elemente deutscher Wirtschaftsmacht kämpfen – die Exportstärke. Das Thema wird auf der am gestrigen Donnerstag begonnenen Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank eine zentrale Rolle spielen.

Schäuble ist in dieser Hinsicht seit langem im Rundumverteidigungsmodus. Der Kassenwart wolle in der US-Kapitale ein Argumentationspapier vorlegen, das Experten aus seinem Haus und dem Wirtschaftsministerium erarbeitet hätten, schrieben der Spiegel und die Zeitungen der Funke-Medie...