Schlammlawine

In Kolumbien sind bei erneuten Erdrutschen mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Die Schlammassen gingen am Mittwoch nach heftigen Regenfällen auf acht Viertel der 400.000 Einwohner zählenden Stadt Manizales nieder, mehrere Einwohner wurden dort noch vermisst. Staatschef Juan Manuel Santos machte den Klimawandel für die neuerliche Katastrophe verantwortlich. Bereits Ende März waren Hunderte Menschen bei Erdrutschen in der südkolumbianischen Stadt Mocoa gestorben. (AFP/jW)