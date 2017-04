Re: Mein Bruder, der Terrorist

Zu Fuß gegen den Hass

Heute – wir wollen das auch mal sagen, ja, wir freuen uns sogar darüber, gell, Programmverantwortliche –, heute also ein sehr guter TV-Abend! Abdelghani Merah ist zu Fuß unterwegs von Marseille nach Paris, 1.000 Kilometer quer durch Frankreich. Mit seinem Marsch will er ein Zeichen gegen den Terror in Europa setzen. Gut fünf Jahre ist es her, dass sein jüngerer Bruder in Toulouse und Montauban bei einer islamistisch motivierten Anschlagserie sieben Menschen tötete. Mohamed Merah wurde noch auf der Flucht erschossen, ein weiterer Bruder wegen Mittäterschaft verurteilt. Abdelghani Merah hat mit seiner Familie gebrochen.

Arte, 19.45

Wir sind alle Millionäre (1)

Dank Gentrifizierung und üb...