Tarifvertrag sticht Gesetz

Eine Aufweichung der gesetzlichen Regelung per Vertrag: Erneut haben sich die Tarifpartner darauf geeinigt, parlamentarisch ausgehandelte Schutzmechanismen zu umgehen – und das völlig legal. In der Metall- und Elektroindustrie können Zeitarbeiter einem Medienbericht zufolge künftig deutlich länger beschäftigt werden als bisher. Der Unternehmerverband Gesamtmetall und die Industriegewerkschaft Metall hätten sich darauf verständigt, die seit Anfang April geltende maximale Verleihdauer von 18 Monaten auf bis zu 48 Monate anzuheben, berichtete die Hannoversche Allgemeine Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf den entsprechenden Tarifvertrag.

Dabei hatten die Gewerkschaften...