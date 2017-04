Woche der Wahrheit

Einen wunderschönen guten Morgen! Im Spitzenspiel des 12. Spieltags des Torneo Apertura Paraguays gewann Guaraní am Sonntag im Stadion Rogelio Silvino Livieres gegen Libertad mit 2:1 und brachte neue Spannung ins Titelrennen. Für Libertad war es die erste Saisonniederlage. Dabei spielte Guaraní mehr als zehn Minuten lang mit nur neun Spielern. Doch beide Teams schonten wegen den anstehenden Spielen in der Copa Libertadores diverse Kicker. Zunächst piesackte Libertad die Gastgeber, Wilson Pittoni zog im Mittelfeld wie gewohnt die Fäden. Dennoch fehlte Goalgetter Santiago Salcedo unübersehbar. Guaraní kam nach und nach besser ins Spiel und erzielte folgerichtig das erste Tor des Abends: Antonio Marín überwand nach einer halben Stunde Rodrigo Muñoz im Kasten von Libertad und traf zum 1:0. Der »Aborigen« war fortan deutlich überlegen und in Minute 38 gelang dem schon als »Chancentod« verrufenen Uruguayo Hernán López gar das 2:0. Kurz darauf wurde er aber sein...